اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 01:47 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الري: أنفقنا 100 مليون دولار على التعاون مع دول حوض النيل

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 01:21 ص
وزير الري: أنفقنا 100 مليون دولار على التعاون مع دول حوض النيل وزير الري
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن ملف المياه أحد أهم ملفات الدولة المصرية ويختلف بعض الشيء عن الملفات الأخرى لسبب رئيسي وهو أن هذا الملف يبدأ من خارج حدود الوطن، مشيرا إلى أنه منذ عام 2014 في اهتمام للدولة بالعمق الافريقي والتحول على مستوى الدول الافريقية والتعاون مع دول حوض النيل.
 
وأضاف هاني سويلم، خلال عرض رؤية الوزارة بمؤتمر حكاية وطن، أنه خلال السنوات الأخيرة مصر أنشأت خزان جبل الأولياء في السودان وتنزلت عنه لهم، ثم تعاونت وتوافقت مع السودان لبناء سد الرصيص وغيره، كما شاركت مصر بالتمويل لخزان في اوغندا، فضلا عنه أن في السنوات الاخيرة شاركت السواعد والشركات المصرية في بناء السد التنزاني.
 
وأفاد الدكتور هاني سويلم، بأن التعاون مع دول حوض النيل أنفقنا عليه كدولة أكثر من 100 مليون دولار خلال 9 سنوات، قائلا: "هذا يبين مدى تعاون مصر مع دول حوض النيل في توفير مياه الشرب ومياه الخزانات وبناء السدود"، مفيدا بأنه تم توفير أكثر من 340 بئر مياه تم إنشاؤها لأهالينا في دول حوض النيل.

مؤتمر حكاية وطن

مؤتمرحكايه وطن

حكايه_وطن

إنجازات الدولة المصرية

جلسات مؤتمر حكاية وطن

موضوعات مؤتمر حكاية وطن

أجندة جلسات مؤتمر حكاية وطن

اجنده حكايه وطن

فعاليات حكايه وطن

فعاليات حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر حكاية وطن

مؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية

مشروعات الدولة المصرية

التنمية الاقتصادية في مصر

الرئيس السيسى

أخبار مؤتمر حكاية وطن

كلمة الرئيس السيسى

أخبار الرئيس السيسى

المشاركون في مؤتمر حكاية وطن

حياة كريمة

برنامج تكافل وكرامة

القضاء على فيروس سى

تعمير سيناء

مشروعات الطرق

مشروعات الموانئ

المزارع السمكية

الرمال السوداء

تطوير التعليم

التأمين الصحى

الدعم

محطات تحلية المياه

القضاء على العشوائيات

العلمين الجديدة

اكتشافات البترول

اكتشافات الغاز

حكاية_وطن

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

وزير التموين خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن: من يريد أن يكسب يقلل مراحل التداول.. لدينا مخازن حقيقية للسلع الاستراتيجية بنظام معلوماتى متكامل.. ولولا الاحتياطى الاستراتيجى خلال كورونا لتعرضنا لهزات غير مسبوقة

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 01:13 ص

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن إنجازات قطاع الري خلال مؤتمر حكاية وطن

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 01:05 ص

أبرز تصريحات وزير الاتصالات خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن: سنضيف 5 مراكز رعاية الإبداع خلال العام المقبل.. عمرو طلعت: أنشأنا مركزا للابتكار والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعى

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 12:23 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة