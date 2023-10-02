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وزير الرى: تطوير المنشآت المائية كلفنا 12.3 مليار جنيه خلال 9 سنوات

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 01:26 ص
وزير الرى: تطوير المنشآت المائية كلفنا 12.3 مليار جنيه خلال 9 سنوات وزير الري
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية أولت اهتمام انشاء وتطوير القناطر، مفيدا بأن انشاء قناطر أسيوط الجديدة تكلف 6.5 مليار جنيه، وننشأ الآن قناطر ديروط والقناطر القديمة بتكلفة 1.2 مليار جنيه.
 
وأضاف الدكتور هاني سويلم، خلال عرض رؤية الوزارة بمؤتمر حكاية وطن، أنه تم إنشاء العديد من السحارات ومنها سحارة السرابيوم لنقل مياه النيل من تحت قناة السويس لتصل إلى أهالينا في سيناء بتكلفة 1 مليار جنيه، مؤكدا أن تطوير المنشآت المائية كلفنا 12.3 مليار جنيه خلال 9 سنوات.
 
وتابع: "عندنا 47 ألف منشأة مائي في مصر والدولة عملت على تنفيذ 2300 مشروع في ملف المياه، وهناك اهتمام كبير من قبل الدولة بتنمية سيناء ونقل المياه".

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