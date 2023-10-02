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وزير الرى: انتهينا من 2353 مشروعا بقيمة 261 مليار جنيه فى 9 سنوات

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 01:39 ص
وزير الرى: انتهينا من 2353 مشروعا بقيمة 261 مليار جنيه فى 9 سنوات وزير الرى
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إن وزارة الري انتهت من 2353 مشروعا بقيمة 261 مليار جنيه في التسع سنوات السابقة.

وأضاف خلال كلمته في جلسة بعنوان "الأمن المائي والأمن الغذائي"، بمؤتمر "حكاية وطن"، أن هناك مئات الآلاف من الأيدي العاملة عملت في المشروعات وشركات مصرية من القطاع العام والقطاع الخاص عملت فيها.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة بعنوان "الأمن المائي والأمن الغذائي"، فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى.

 


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