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وزير الداخلية: واجهنا 260 عملا إرهابيا في الفترة من 2013 إلى 2014

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 06:10 م
وزير الداخلية: واجهنا 260 عملا إرهابيا في الفترة من 2013 إلى 2014 وزير الداخلية
كتب أحمد عرفة

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قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إنه في الفترة من 2013 إلى 2014 واجهنا 260 عملا إرهابيا، استهدفت كل مقدرات الدولة، ومن بنيها مقرات ومنشآت وزارة الداخلية وشهدت محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق في ذلك الوقت.

وأضاف وزير الداخلية خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، أنه كان هناك موجة شديدة من العنف والإرهاب قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية والتي استهدفت تهريب كل ما يمثل مرفق وممتلكات للمواطن في هذا الوقت، وأيضا كان العنف يشمل التخريب والإتلاف والحرق وإطلاق النار العشوائي على المواطنين.

وتابع وزير الداخلية :"ثبت من خلال عمليات المواجهة خلال تلك الفترة أن جماعة الإخوان تمثل العقل المدبر للعمليات الإرهابية، وهى الحاضن للفكر المتطرف على المستوى المحلى والإقليمى.


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