وزير الداخلية: قدمنا 1194 شهيدا وأكثر من 22 ألف مصاب خلال مواجهة الإرهاب

كتب محمد شعلان

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أنه تم ضبط أكثر من 15 ألف تشكيل عصابي وأكثر من 2300 بؤرة إجرامية، ووصلنا خلال 9 سنوات إلى القضاء على الإرهاب في شمال سيناء بالتعاون مع القوات المسلحة، كما انخفضت معدلات ارتكاب جرائم الجنايات.

وأوضح اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، خلال كلمته بجلسة السياسة الخارجية والأمن القومي في إطار مؤتمر حكاية وطن 2023، أنه قد ارتفعت معدلات ضبط الجرائم المرتكبة ومعدلات ضبط الجرائم في 2023 ارتفعت إلى معدلات غير مسبوقة من قبل، مشيرا إلى أن الوزارة استطاعت أن تضبط قضايا غسيل أموال بقيمة 22.5 مليار جنيه.

وعن ما تكلفته وزارة الداخلية خلال هذه العمليات، قال: قدمنا 1194 شهيدا وأكثر من 22 ألف مصاب خلال فترة القضاء على الإرهاب.