اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 06:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الداخلية: ضبطنا 98.4% من الهاربين من السجون خلال أحداث 2011

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 06:11 م
وزير الداخلية: ضبطنا 98.4% من الهاربين من السجون خلال أحداث 2011 وزير الداخلية
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن الحالة الأمنية خلال عام 2013 تمثل موقف أمني شديد الخطورة يضع الدولة على المحك، قائلا: "كان هذا الوضع كفيل بأي دولة أن تنكب عن نفسها وقرار الدولة وقتها كان التصدي للإرهاب والجريمة الجنائية واستعادة الأمن".
 
وأضاف اللواء محمود توفيق، خلال كلمته بجلسة السياسة الخارجية والأمن القومي في إطار مؤتمر حكاية وطن 2023، أن وزارة الداخلية استعادة مقدرتها وإمكانيتها، بالإضافة إلى مواجهة عمليات الارهاب، مشيرا إلى أن الخطوة التالية كانت الدولة عليها القضاء على الإرهاب والجريمة الجنائية بالتوازي مع التنمية ووصلنا إلى انحصار الإرهاب.
 
وتابع وزير الداخلية: "تمكنا من مواجهة الجريمة الجنائية وتم ضبط الخاربين من السجون وتم الضبط على 98.4% من الهاربين من السجون خلال أحداث 2011، وتمكنا من كشف وتفكيك الكثير من الخلايا والبؤر الإرهابية التي وصلت لـ 1203 بؤرة".

مؤتمر حكاية وطن

مؤتمرحكايه وطن

حكايه_وطن

إنجازات الدولة المصرية

جلسات مؤتمر حكاية وطن

موضوعات مؤتمر حكاية وطن

أجندة جلسات مؤتمر حكاية وطن

اجنده حكايه وطن

فعاليات حكايه وطن

فعاليات حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر حكاية وطن

مؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية

مشروعات الدولة المصرية

التنمية الاقتصادية في مصر

الرئيس السيسى

أخبار مؤتمر حكاية وطن

كلمة الرئيس السيسى

أخبار الرئيس السيسى

المشاركون في مؤتمر حكاية وطن

حياة كريمة

برنامج تكافل وكرامة

القضاء على فيروس سى

تعمير سيناء

مشروعات الطرق

مشروعات الموانئ

المزارع السمكية

الرمال السوداء

تطوير التعليم

التأمين الصحى

الدعم

محطات تحلية المياه

القضاء على العشوائيات

العلمين الجديدة

اكتشافات البترول

اكتشافات الغاز

حكاية_وطن

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة