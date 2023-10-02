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وزير التموين: من يريد أن يكسب يقلل مراحل التداول

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 12:52 ص
وزير التموين: من يريد أن يكسب يقلل مراحل التداول وزير التموين
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين إن أمازون لم تكن أمازون إلا بالمخازن واللوجستيات، فمن سنتين فقط لم يكن لديها منتجاتها، وبالتالي لابد أن نأخذ بالأسباب ولا يمكن أن نخزن من مصنع ثم نخرج من المصنع ونخزن في مكان آخر لأن تكلفة النقل مع تزايد أسعار الطاقة وقطع الغيار تزيد من سعر السلعة، وكل 3 أشهر مقاولين النقل يأتون لنا كى نغلى فئة النقل وأصبح النقل يمثل 15 إلى 20 % من سعر السلعة.

وأضاف وزير التموين، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، أن من يريد أن يكسب يقلل مراحل التداول لأن المخزن تأتى له الأوامر ويقوم بعمل تحضير ثم ينقل على القبال أو جمعيتى أو منافذنا، والمناطق اللوجيستية سواء الحدودية أو في الموانئ هناك تنسيق بها.

وتابع وزير التموين: "تم اعتماد الخطة الاستراتيجية ولدينا 14 منطقة لوجيتسية والمنطقة مساحتها 100 فدان و80 فدانا و50 فدانا وأقل منطقة 23 فدانا، ووبها تعدد أغراض سواء للتجارة أو المخازن أو لإعادة التغليف وعمل الطلب وتكون متعددة الأغراض في 14 مشروعا بـ10 محافظات، وفي 14 منطقة فوق 60 ألف وظيفة مباشرة وفوق 160 ألف وظيفة غير مباشرة وهي وظائف جيدة للغاية ومستدامة".


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