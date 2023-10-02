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وزير التموين: جميع السلع متوفرة والمخزون يكفى لأكثر من 6 أشهر

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 02:43 م
وزير التموين: جميع السلع متوفرة والمخزون يكفى لأكثر من 6 أشهر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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أكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جميع كافة السلع الأساسية متوفرة بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 6 اشهر، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة، فضلا عن تسيير حملات يومية على المنافذ للتأكد من توافر السلع.
 
وأوضح الوزير، إن مخازن السلع على مستوى الجمهورية البالغة 1500مخزن قامت بتسليم كافة المنافذ على مستوى الجمهورية كاملة وفقا لربط كل تاجر.
 
وعلى مدار السنوات الماضية وبالتحديد قبل عام 2014 كانت الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم تتعرض للهدر فى كميات كبيرة تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين فى شون ترابية وأماكن مكشوفة معرضة للأمطار والقوارض، حتى قامت وزراة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين   تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروع قومي، بالتوسع فى إنشاء صوامع حديثة تعمل وفقا لأحدث التكنولوجيا لتخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم، بجانب تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة، ما ساهم أيضا فى الحفاظ على كميات كبيرة من الأقماح التي كانت مهدرةًوصل إجمالي عدد الصوامع في مصر حتى 2023 إلى 83 صومعة  حيث قامت الدولة بتطوير وإنشاء الصوامع مما ساهم في زيادة السعة التخزينية للقمح كذلك رفع كفاءة وتأهيل شركات المطاحن، كما تم التوسع في زراعة القمح وبلغت المساحات المنزرعة قمح عام 2022 نحو 3.65 ملايين فدان بزيادة 250 ألف فدان عن عام 2021، كما زادت حجم السعة التخزينية للقمح في الصوامع إلى 3.5  ملايين طن مقابل 1.2 مليون طن عام 2014 بزيادة تصل إلى 191.7 %.

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