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وزير التموين: الدستور نص على أن الاقتصاد المصرى حر منضبط

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 01:09 ص
وزير التموين: الدستور نص على أن الاقتصاد المصرى حر منضبط وزير التموين
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية: "الدستور نص على إن الاقتصاد المصري حر منضبط، وإدانا قانون حماية المنافسة الحق لوزير التموين لسلعة معينة ولمدة معينة أن يعرض بأسبابها على رئيس الوزراء للعرض على مجلس الوزراء لتحديد سعر لمدة معينة، واستخدمنا دا للسكر في 2017 وأنا محبش تكون ممارسة عادية، لأنه يوم ما يكون عندنا احتياطي زي القمح نزلت بطريقة معينة تحكم السوق".

وتابع خلال كلمته بجلسة بعنوان "الأمن المائي والأمن الغذائي"، ضمن مؤتمر "حكاية وطن" : "عندي في السكر أقدر أهدي الأسعار، السكر عالميا وصل لأرقام زي البترول بيمشي معاه بالظبط للأسف البرازيل وأمريكا بتدعم اللي بيعمل كده، لما البرميل يكسر الـ90 دولار السكر يجيب فلوس أكتر، أكتر مصدر للسكر البرازيل وأكتر محوله لطاقة نظيفة، ويشجعها أمريكا، الأمور بقت ضاغطة من الخارج ونفعل ما نستطيع، موضوع أقفل التاجر دا ودا، دي أسهل حاجة ولكن لم تثمر وتؤتي بنتائج جيدة، هنقعد معاهم ونضع حدود قصوى".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة بعنوان "الأمن المائي والأمن الغذائي"، فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى.


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