وزارة العمل تعلن عن 39 وظيفة بمصنع للنسيج والصباغة في المحلة الكبرى

أعلنت وزارة العمل عن توفير 39 وظيفة مختلفة فى أحد مصانع النسيج والصباغة بمدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، وذلك للحاصلين على مؤهل متوسط، ويتراوح أعمارهم من سن 18 إلى 40 سنة.

وأضافت أن الوظائف المتاحة هى "3 مراقب جودة من الجنسين، 19 عامل نسيج، 2 عامل رفى وبريان، 4 عمال فحص من الجنسين، 6 عامل مراجعة من الجنسين، 2 عامل تدوير، 3 عمال سنجر انتاج من الجنسين" وأشارت خلال الإعلان إلى أنه سيتم تحديد الراتب حسب المقابلة.

وكانت وزارة العمل أعلنت فى بيان لها اليوم الخميس عن تلقيها طلبات من 34 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة لشغل 5702 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهرياً، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أكتوبر. 2023.

وجاء فى البيان الصحفى، أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقى باحث أول بالإدارة، تُعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوفرة فى 11 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والإسماعيلية، وسوهاج، ودمياط، والقليوبية، وأسيوط، وقنا، والغربية، والمنوفية، والمنيا.. وفى تخصصات: مدير فرع، ورئيس فريق، وأخصائى تمويل، ومحاسبين، ومهندسين، ومشرفين سكن، وأفراد أمن، وعلاقات عامة، وخدمة نزلاء، ومندوبين مبيعات، وسكرتارية، ومندوبين مبيعات، ومسئول سلامة وصحة مهنية، وفنيين جميع التخصصات، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وبحسب البيان، تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدمجهم فى سوق العمل..

ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وقال البيان فى إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبى العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التى تقدمها الشركات الخاصة.