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وزارة الثقافة تنظم حفلا فنيا لعلي الحجار الأربعاء بالإسماعيلية احتفالا بذكرى أكتوبر

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 02:48 ص
وزارة الثقافة تنظم حفلا فنيا لعلي الحجار الأربعاء بالإسماعيلية احتفالا بذكرى أكتوبر الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة
الإسماعيلية - السيد فلاح

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تُقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، فعالية ثقافية وفنية احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيد، الأربعاء المقبل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة الإسماعيلية الأربعاء المقبل حفلًا فنيًا كبيرًا للفنان علي الحجار، وتبدأ الاحتفالية بعرض فيلم من إنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية عن العبور، إلى جانب تقديم أوبريت فني لفرقة النيل للغناء الشعبي بالاشتراك مع فرق سوهاج والعريش وأسوان والإسكندرية للفنون الشعبية.

ومن المقرر أن يقدم الفنان كريم كوجاك، حفل انتصارات أكتوبر والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، كما سيتم تقديم أوبريت جيش الشمس، ومن المقرر إذاعة الحفل عبر قناة الحياة.


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