وزارة التموين تكشف حقيقة تغيير أسعار السلع على البطاقات.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن أسعار السلع على البطاقات التموينية ثابته ولم تشهد أى تغيير، كما يوجد مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية وتكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكدت أن عمليات صرف السلع التموينية الخاصة عن شهر أكتوبر 2023 مستمرة طوال أيام الشهر بشكل طبيعي دون توقف.



ونفت وزارة التموين في ـ بيان اليوم ـ ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أيقاف الصرف منتصف الشهر الجاري نتيجة تحديث السيستم على ماكينات صرف السلع وأن صرف السلع التموينية وسلع فارق نقاط الخبز تتم من أول يوم إلي أخر يوم في كل شهر، إضافة إلي توافر كافة السلع المطروحة على قائمة المقررات التموينية والتي تصل إلي 31 سلعة ما بين بقوليات وغذائية واستهلاكية.



وقال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي ومعاون الوزير، أن أسعار السلع التموينية ثابتة لم تشهد أي تغيير، مطالبًا المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التي تعمل على اثارة البلبلة.