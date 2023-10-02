وثيقة تكشف: قلق إدارة بايدن من الفساد فى أوكرانيا أكبر من المعلن

كتبت ـ ريم عبد الحميد

كشفت مجلة بولتيكو الأمريكية، أن إدارة بايدن تشعر بقلق بشأن الفساد فى أوكرانيا أكثر مما تعترف به فى العلن، بحسب وثيقة استراتيجية أمريكية سرية حصلت عليها المجلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نسخة حساسة ولكن غير سرية من الخطة الأمريكية على المدى الطويل تكشف خطوات عديدة تتخذها واشنطن لمساعدة كييف على التخلص من المخالفات وإجراء إصلاحات أخرى لعدد من القطاعات الأوكرانية. وتؤكد الوثيقة أن الفساد يمكن أن يدفع الحلفاء الغربيين إلى التخلي عن معركة أوكرانيا ضد الغزو الروسى، وأن أوكرانيا لا يمكنها أن توقف مساعى مكافحة الكسب غير المشروع.

وتحذر الوثيقة من أن الفساد على مستوى عال يقوض ثقة الرأي العام فى أوكرانيا والقادة الأجانب فى حكومة وقت الحرب.

ويعد هذا التحليل أكثر وضوحا من النسخة المعلنة من الوثيقة التي لم تحظ باهتمام كبير عندما نشرتها وزارة الخارجية على موقعها الإلكترونى قبل نحو شهر دون ضجة كبيرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن النسخة السرية من استراتيجية بلد متكامل نحو أطول بثلاثة أضعاف، وتحتوى على تفاصيل أكثر حول الأهداف الأمريكية فى أوكرانيا، بدءا من خصخصة بنوكها وحتى مساعدة مزيد من المدارس على تدريس اللغة الإنجليزية ، وتشجيع جيشها على التكيف مع بروتوكولات الناتو. والعديد من الأهداف مصممة لخفض الفساد الذى يستشرى فى البلاد.

وقالت بولتيكو، إن الكشف عن الوثيقة فى صمت وحقيقية اللغة الأكثر صرامة التي تم تركها فى النسخة السرية، تسلط الضور على تحدى التواصل الذى يواجه فريق بايدن.

وتريد الإدارة الامريكية أن تضغط على أوكرانيا لوقف الكسب غير المشروع، لأن المساعدات الأمريكية لها على المحك. لكن الحديث عن هذه القضية بصوت مرتفع يمكن أن يقوى شوكة معارضة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، والعديد منهم من الجمهوريين الذين يحاولون منع هذه المساعدات. وأى تصور لضعف الدعم الأمريكى لكييف يمكن أن يدفع أيضا مزيد من الدول الأوروبية إلى التفكير مرتين فى هذا الأمر.