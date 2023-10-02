هيئة سلامة الغذاء تعلن تغيير شعارها وتطلق أول منتدى لسلامة الغذاء بأفريقيا

كتب إسلام سعيد

أعلن الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء ، تغيير الشعار الجديد للهيئة بهدف التوائم مع المرحلة الحالية والتي من ضمن محاورها لبناء علاقة وثيقة مع قطاع الصناعات الغذائية والصادرات الزراعية والذي يمثل 11% من الناتج القومي و12% من الصادرات غير البترولية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المحور الثاني لعمل الهيئة في المرحلة الحالية هو ضم القطاع غير الرسمي بهدف زيادة عدد الشركات العاملة في ملف تصدير الأغذية والحاصلات الزراعية، ويعبر الشعار الجديد للهيئة عن هذه التوجهات الواضحة.



الشعار الجديد للهيئة القومية لسلامة الغذاء

وأشار إلي أن استراتيجية الهيئة القومية لسلامة الغذاء 2023 -2026 تستهدف خلق دور ريادي وقيادي في أفريقيا بهدف دعم إنتاج غذاء صحي ومستدام في افريقيا وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى إقامة منتدي الغذاء بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي بهدف تبادل المعارف والطرق الرقابية وتبادلها مع الدول المختلفة ووضع عدد من الأطر لبناء بيئية تشريعية تستهدف تسهيل حركة التجارة وفق اتفاق التجارة الحرة القارية.

وأوضح طارق الهوبي، أن الهيئة تستهدف ايجاد كيان خاص لإدارة منظومة سلامة الغذاء في أفريقيا وأن هناك دعم من الكيانات والمنظمات الدولية وكذلك المنظمات المصرية لتدشين اول مؤتمر لمسؤولي سلامة الغذاء في أفريقيا وتجميع اكبر عدد من المسئولين الأفارقة في إطار دور مصر الريادي في القاهرة الأفريقية ليكون المؤتمر من 11 إلي 13 اكتوبر في القاهرة.