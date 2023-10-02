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هتافات "تحيا مصر" تُزين ميدان الجلاء تزامنًا مع إعلان الرئيس السيسى الترشح.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:03 م
هتافات "تحيا مصر" تُزين ميدان الجلاء تزامنًا مع إعلان الرئيس السيسى الترشح.. صور هتافات "تحيا مصر" تُزين ميدان الجلاء
كتب محمد صبحى - تصوير كريم عبد العزيز

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أطلق المشاركون فى احتفالية ميدان الجلاء الألعاب النارية تزامنًا مع إعلان الرئيس السيسى إعلان الرئيس بالترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث استقبل المشاركون الإعلان بالزغاريد وترديد هتافات تحيا مصر.

وأطلق المشاركون فى الاحتفالية الزغاريد ترحيبًا بإعلان الرئيس الترشح فى الانتخابات الرئاسية، ورفعوا العلم المصرى، مرددين هتافات تحيا مصر وبنحبك ياسيسى وكمل ياريس.

ويشارك فى الفاعلية الآلاف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وطلاب أسرة من أجل مصر وممثلى النقابات العمالية بالفنادق والشركات إضافةً إلى عدد كبير من المواطنين وممثلى الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بمحافظة الجيزة.

ورفع المشاركون لافتات وصور للرئيس السيسى وعلم مصر كما حملوا لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024-2030، مكتوب عليها كلنا معاك ، معا لاستكمال التنمية، معا لاستكمال بناء مصر، كما ارتدى بعض المشاركين تى شيرت مطبوع عليه تحيا مصر.
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (1)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (2)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (3)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (4)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (5)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (6)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (7)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (8)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (9)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (10)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (11)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (12)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (13)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (14)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (15)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (16)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (17)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (18)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (19)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (20)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (21)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (22)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (23)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (24)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (25)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (26)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (27)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (28)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (29)
 

 


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