نشرة الحوادث.. ضبط 8 قنوات غير مرخصة والقبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار

كتب إيهاب المهندس

شنت الأجهزة الأمنية خلال الساعات الماضية، حملات أمنية ضد الخارجين عن القانون، وتم ضبط 8 قنوات غير مرخصة، وضبط 230 قضية مخدرات خلال حملات امنية مكبرة، وضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالجيزة.

8 قنوات غير مرخصة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص قام بإنشاء وإدارة 8 قنوات فضائية مختلفة المحتوى "بدون ترخيص" تبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابياً والمملوك لمختلف شركات الإنتاج الفني.

ضبط 230 قضية مخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (230) قضية مخدرات ، (45) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (59821) حكم قضائى متنوع.

مشاجرة

نجحت الداخلية في ضبط سائق بالقاهرة لحيازته سلاح ناري ومواد مخدرة وتعديه على عامل وإحداث اصابته.

التنقيب عن الآثار

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالجيزة ووفاة إثنين آخرين أثناء عملية التنقيب.

تاجر الكيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط مسجل خطر، سبق اتهامه في 7 قضايا، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة قليوب، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش".

قتل

نجحت الداخلية في ضبط شخصين فى القوصية بأسيوط لقيامهما بإطلاق عيار ناري على عامل خلال مشاجرة مما أدى إلى وفاته.