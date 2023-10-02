نائبة محافظ الشرقية تكرم المتفوقين علمياً وحفظة القرآن من أبناء الصيادلة

شاركت لبني عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية ، في احتفالية تكريم المتفوقين علمياً وحفظة القرآن الكريم من الصيادلة وأبنائهم لعام 2023م والتي أقامتها نقابة صيادلة الشرقية، في حضور الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية والدكتورة أمل الجندي عميد كلية الصيدلة جامعة الزقازيق والدكتور عبد الله الطحاوي الأمين العام للنقابة والدكتور هبة رفعت رئيس فرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية، والشيخ أحمد السيد من مديرية الأوقاف بالشرقية والقس نبيل داود من مطرانية الزقازيق ومنيا القمح والصيادلة وأسرهم.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها كلمة لنائبة محافظ الشرقية أعربت فيها عن سعادتها بتواجدها وسط الصيادلة المتميزين وحفظة كتاب الله من الصيادلة وأبنائهم والذين يمثلون نماذج مشرفة في المجتمع يجمعون بين العلم والقرآن الكريم ويساهمون في بناء وتقدم المجتمع.

ومن جانبه، أرسل الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية رسالة شكر لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر لمنظومة الدواء والصيدلة بالمحافظة وحرصه الدائم على المشاركة في كافة الفعاليات المتعلقة بقطاع الصيدلة، مشيداً بالجهود المبذولة للارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين.

طالب نقيب الصيادلة بضرورة الاخذ بالأساليب العلمية الحديثة ومواكبة تطورات العصر للارتقاء بمهنه الصيدلة واستمرار تقديم صيادلة على قدر كبير من الوعي والمسؤولية تجاه أفراد المجتمع للنهوض بالمنظومة الصحية بوجه عام.

وفي نهاية الاحتفالية، تم تكريم حفظة القرآن الكريم من الصيادلة وأبنائهم في المستويات المختلفة بمنحهم دروعاً تذكارية تقديراً وتشجيعاً لهم على مواصلة حفظ ومراجعة القرآن الكريم إلى جانب تفوقهم العلمي، وكذلك تكريم أعضاء اللجنة المشرفة على المسابقة الدينية من رجال الدين الإسلامي والصيدلة بمنحهم هدايا تذكارية تقديراً لدورهم في الإشراف على المسابقة.