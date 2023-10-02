مواقف سرفيس وساحات انتظار نموذجية أعادت الوجهة الحضارية للجيزة

كتبت – مرام محمد

شهدت محافظة الجيزة خلال السنوات الأخيرة الماضية، نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات، نجحت من خلالها في تحقيق السيولة المرورية، ومواجهة ما تسببه المواقف العشوائية من فوضى بالشوارع والطرق الحيوية، حيث تم إنشاء وتطوير عدد من مواقف السرفيس منها موقف ميدان الجيزة، ومجمع مواقف المريوطية، وموقف السودان، وموقف الوراق، وموقفى أرض اللواء للخطوط الداخلية وخطوط الأقاليم، وموقف المثلثة، علاوة على ما تم إنشاؤه من ساحات انتظار ومواقف سرفيس نموذجية فى المساحات الخالية أسفل الكبارى والمحاور المرورية الجديدة.

طورت محافظة الجيزة تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، موقف سيرفيس ميدان الجيزة بتكلفة بلغت 11 مليونا و800 ألف جنيه، حيث أصبح يستوعب 230 سيارة بدلا من 190 سيارة فقط، وتم تدعيمه بمظلات ومقاعد انتظار ولوحات إرشادية وبوابات إلكترونية بالمداخل والمخارج ونظام مراقبة بالكاميرات وشبكة كهرباء وإضاءة حديثة وكافيتريات وغرف للخدمات والتحكم وبالوعات لمياه الأمطار ودورات مياه وأماكن مخططة لوقوف السيارات.

أنشئت المحافظة موقف السودان بسعة 210 سيارات، وموقف المثلثة آخر شارع فيصل على مساحة 4 أفدنة تسع 2300 سيارة، بالإضافة إلى موقف الوراق المقام أسفل محور روض الفرج ليكون بديلا لـ8 مواقف عشوائية بحي الوراق، حيث أنه مصمم ليضم 600 سيارة سيرفيس ويضم أسوار خارجية وبوابات إلكترونية ذكية لدخول وخروج السيارات، ومزود بخدمات أمنية وكاميرات مراقبة لمتابعة الموقف من الداخل والخارج، كما يضم لافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات ومقاعد لجلوس وانتظار المواطنين، وكافيتريات ومحال نموذجية لخدمة المترددين عليها وغرف للخدمات، ومدعم بدورات مياه وشبكة صرف حديثة وبالوعات لتصريف الأمطار.

وفي إطار استغلال المساحات الفضاء أسفل المحاور المرورية الجديدة، في إنشاء ساحات انتظار للسيارات وإقامة مواقف سرفيس حضارية ومواقع ونقاط خدمية للتيسير على المواطنين، أنشئت المحافظة مواقف سرفيس وساحات انتظار حضارية أسفل محور الفريق كمال عامر، شملت حتى الآن موقف سرفيس أرض اللواء لخطوط الأقاليم وموقف سرفيس أرض اللواء للخطوط الداخلية والذي يقام على مساحة 4 آلاف متر تقريبا لاستيعاب 300 سيارة سرفيس، بالإضافة إلى موقف سرفيس ناهيا، علاوة على ما تم تنفيذه من ساحات انتظار حضارية على امتداد المحور.

أولت محافظة الجيزة اهتماما بالغا باستغلال مشروع تطوير وتأهيل وتغطية ترعة المريوطية فى إقامة ساحات انتظار نموذجية ومواقف سرفيس حضارية ترتقى بالمظهر الحضارى للمنطقة وتساهم فى حل المشكلة المرورية المزمنة بتلك المنطقة، حيث افتتحت خلال المرحلة الأولى من مشروع تطوير الترعة، مجمع مواقف سرفيس حضارى على مساحة 6300 متر، يستوعب أكثر من 220 سيارة بتكلفة 60 مليون جنيه، وذلك أعلى القطاع المغطى بمسار الترعة من شارع الهرم فى اتجاه الجنوب.

وبخطى ثابتة واصلت المحافظة أعمال المرحلة الثانية من تغطية وتطوير الترعة حتى أسفرت جهودها عن إنشاء مجمع مواقف سرفيس وساحات انتظار جديدة أعلى القطاع المغطى للترعة في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل على مساحة 9400م2، تسع 395 سيارة، لخدمة خطوط (السادس من أكتوبر، الشيخ زايد، المنشية، كرداسة، حلوان، المعادى، المطبعة، دار السلام).

صُمم مجمع المواقف الجديد ليضم ثلاثة أقسام رئيسية، الأول موقف سرفيس بمساحة 5100م2 يسع 250 ميكروباص إلى جانب (مبنى إدارى، غرفة كاميرات، 2 غرفة تحكم، مسجد، كافيتيريا، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات، محل حضاري)، والثاني ساحة انتظار للسيارات الملاكي بمساحة 2530م2 سعة 45 سيارة تشمل (2 غرفة تحكم وكاميرات، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات)، والقسم الثالث عبارة عن منطقة ترفيهية على مساحة 1760م2 تشمل (8 محال حضارية، نظام مراقبة، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات).