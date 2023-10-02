مواطن من المنوفية يطالب الرئيس بالترشح فى الانتخابات: عمل إنجازات لم نرها منذ 20 سنة

المنوفية - محمد فتحى

قال حسن عبد الناصر والمقيم بقرية كفر داود التابعة لمركز السادات ب محافظة المنوفية ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى إستطاع فى تنفيذ مشروعات عملاقه فى شتى المجالات خلال السنوات الماضية .

وطالب حسن عبد الناصر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالترشح للانتخابات الرئاسية القادمة ، وذلك لاستكمال مرحلة البناء والتنمية .

وأضاف عبد الناصر، أن الرئيس السيسى نجح فى النهوض بالوطن الغالى مصر إلى بر الأمان عن طريق مشاريع فى شتى المجالات ، قائلا عندنا مشروعات مشوفنهاش من 20 سنة، ومنها حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصرى.