اليوم السابع
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مواطن من المنوفية يطالب الرئيس بالترشح فى الانتخابات: عمل إنجازات لم نرها منذ 20 سنة

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:30 ص
مواطن من المنوفية يطالب الرئيس بالترشح فى الانتخابات: عمل إنجازات لم نرها منذ 20 سنة حسن عبد الناصر مواطن من المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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قال حسن عبد الناصر والمقيم بقرية كفر داود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى إستطاع فى تنفيذ مشروعات عملاقه فى شتى المجالات خلال السنوات الماضية .
 
 
وطالب حسن عبد الناصر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالترشح للانتخابات الرئاسية القادمة ، وذلك لاستكمال مرحلة البناء والتنمية .
 
وأضاف عبد الناصر، أن الرئيس السيسى نجح فى النهوض بالوطن الغالى مصر إلى بر الأمان عن طريق مشاريع فى شتى المجالات ، قائلا عندنا مشروعات مشوفنهاش من 20 سنة، ومنها حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصرى.
 

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