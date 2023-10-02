مواطن محلاوي: أطالب الرئيس السيسى بالترشح للانتخابات لاستكمال الإنجازات

الغربية - مصطفى عادل

طالب المواطن رضا رشدي من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالترشح في الانتخابات الرئاسية لأنه مطلب شعبي لجموع المصريين، بعدما استطاع أن ينقذ مصر من الهلاك، بعدما تسلمها بعد فترة عصيبة لحكم الجماعة الإرهابية.

وأضاف أن الرئيس أعاد لمصر مكانتها وهيبتها واستطاع أن يحقق إنجازات من خلال المشاريع التي تم تنفيذها خلال 10 سنوات تحتاج لتنفيذها سنوات طويلة.

وأكد أن المصريين يقدرون حجم الإنجازات التي حققها الرئيس السيسي وسيقفون خلفه لتحقيق ما بدأ من إنجازات.