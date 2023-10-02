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مواطن شرقاوى يدعم الرئيس السيسى بعد ترشحه لاستكمال ما بدأه من إنجازات

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 11:21 م
مواطن شرقاوى يدعم الرئيس السيسى بعد ترشحه لاستكمال ما بدأه من إنجازات شوقى أبو الغيط مواطن من محافظة الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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دعم شوقى أبو الغيط مواطن من محافظة الشرقية، الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة من أجل استكمال ما بدأه من إنجازات رأيناها تحدث فى فترة توليه الحكم، فقد وجد المواطن الشرقاوى والمصرى من يشعر بٱلامه واحتياجاته، فتم عمل مشروعات عملاقة فى شتى المجالات من طرق وإسكان شعبى وبناء مستشفيات.

 

وأضاف: خير شاهد بدء إنشاء مستشفى عملاق بمركز أبو كبير سيخدم المنطقة كلها، بخلاف المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس منها مبادرة علاج فيروس سي، والذي أنقذ عدد كبير جدا من المصريين من موت محقق ، وهذا تم مع اقاربى والذين عانوا الأمرين من غلاء العلاج وندرته، لكن مبادرة الرئيس جعلت المسئولين عن الصحة يتواجدون بالقرى والمدن لمنح العلاج للمرضى دون أى مقابل يذكر. 

وتابع: بخلاف التصدي إلى جائحة كورونا والتى أثبتت وزارة الصحة المصرية والأطباء المصريين بتوجيهات الرئيس للعالم أجمع أن المصريين قادرون على التحدى والصمود وأنهم فى رباط الى يوم الدين.

 


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