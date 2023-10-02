مواطن دمياطي: أدعم الرئيس السيسي في الانتخابات لمواصلة الإنجازات.. فيديو

دمياط - هيثم مراد

رسائل الدعم لا تزال مستمرة من قبل المواطنين، للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تأييد ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، وفي دمياط قال السيد سليمان مواطن دمياطي: "أدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية، لنكمل سويا ما بدأه من إنجازات وتنمية للوطن".

وأوضح قائلا: " شاهدنا كيف كان داعما للعديد من الأحداث التي جرت في بلدان الجوار، آخرها إرسال الدعم المصري للأشقاء في ليبيا عقب عاصفة دانيال، هذا أمر يجعلني فخورا بالرئيس السيسي لذا يجب دعمه للترشح للانتخابات القادمة".

واستكمل الحديث قائلا: " قدم أيضا العديد من الإنجازات في وقت قصير إنجازاته شملت كافة الأصعدة، وهذا أمرا كافيا يجعلني أدعمه بكل قوتي من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة".