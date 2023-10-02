مواطن بالفيوم يدعم الرئيس السيسي بعد إعلان ترشحه للانتخابات لولاية جديدة

الفيوم - رباب الجالي

قال محمد جلال عيد أحد مواطني محافظة الفيوم، أنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية، لاستكمال ما بدأ من مشروعات تنموية في كافة المجالات.

وقال المواطن: نحن لم نشعر بالأمن والأمان إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنه أقام عدد من المشروعات التنموية العملاقة، وأنشأ عاصمة إدارية جديدة.

ولفت المواطن إلى أنه للمرة الأولى يشعر أبناء المحافظات بالمشروعات التنموية، حيث شهدت محافظة الفيوم تحديدا مشروعات عملاقة من خلال مبادرة حياة كريمة، لذلك لابد أن يترشح الرئيس لاستكمال هذه المشروعات.