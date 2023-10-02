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معلمو الجيزة يحتشدون بميدان الجلاء لمناشدة السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 05:04 م
معلمو الجيزة يحتشدون بميدان الجلاء لمناشدة السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية معلمو الجيزة يحتشدون بميدان الجلاء لمناشدة السيسى بالترشح
كتبت مرام محمد - تصوير خالد كامل

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احتشد المئات من المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة بميدان الجلاء بالدقي، للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر، وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية القادمة.
 
ورفع المشاركون أعلام مصر وصور الرئيس السيسى، كما حملوا لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024-2030، مرددين هتافات: "كلنا معاك"، "بنحبك يا سيسي"، "كمل يا ريس واحنا معاك".
 
معلمو الجيزة يحتشدون بميدان الجلاء لمناشدة السيسى بالترشح (1)
معلمو الجيزة يحتشدون بميدان الجلاء لمناشدة السيسى بالترشح 

معلمو الجيزة يحتشدون بميدان الجلاء لمناشدة السيسى بالترشح (2)
معلمو الجيزة يحتشدون بميدان الجلاء لمناشدة السيسى بالترشح 

معلمو الجيزة يحتشدون بميدان الجلاء لمناشدة السيسى بالترشح (4)
معلمو الجيزة يحتشدون بميدان الجلاء لمناشدة السيسى بالترشح 
 
 
 
 

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