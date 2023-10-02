مطار مرسى علم الدولى يستقبل 10 رحلات طيران دولية أوروبية سياحية اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الاثنين، 10 رحلات طيران دولية أوروبية ضمن 135 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى يوم الجمعة المقبل.



وتقدم السلطات المختصة بمطار مرسى علم، عملية تسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.



وتبين من جداول الوصول اليوم أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها رحلة من المطارات، ورحلة من دولة هولندا، كذلك وصول اليوم 5 رحلات من مطارات دولة التشيك، ورحلتين من المانيا، ورحلة داخلية .



يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت وحتى الجمعة المقبلة 135 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.





