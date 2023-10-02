مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر انقلاب ميكروباص فى التجمع

كتب: عبد الرحمن سيد

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 أخرين بسبب حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى الطريق فى منطقة التجمع، ووتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة "مكروباص" أعلى الطريق، ونتج عن الحادث وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين.