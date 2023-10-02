مصرع ملياردير هندى وابنه فى تحطم طائرة أثناء ذهابه لتفقد منجم ألماس بزيمبابوى

كتبت: هناء أبو العز

لقى قطب التعدين والملياردير الهندي هاربال راندهاوا وابنه وخمسة آخرين مصرعهم، في حادث تحطم طائرة في زيمبابوي، وهي طائرة خاصة تابعة لشركة أحد الصناعيين الهنود، حيث تعرضت لحادث بالقرب من منجم للألماس يقع في المنطقة الجنوبية الغربية من زيمبابوي.

وذكرت تقارير إعلامية أن الطائرة تعرضت لحادث بسبب خلل فني.

وكان الملياردير صاحب شركة تعدين تقوم باستخراج الذهب والفحم في زيمبابوي وشركته تقوم أيضًا بتكرير المعادن مثل النيكل والنحاس، والطائرة التي تعرضت للحادث هي طائرة من طراز سيسينا 206. وهذه الطائرات ذات المحرك الواحد مملوكة لشركة Riozim. وكانت الطائرة في طريقها من العاصمة هراري إلى منجم موروا للألماس عندما تعرضت لحادث في منطقة ماشاوا، حيث توفي جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متنها.

وبسبب خلل فني انفجرت الطائرة في الهواء، ولم يتم الإعلان رسميا عن أسماء المتوفين بعد، لكن صديق هاربال سينغ راندهاوا والمنتج السينمائي هوبويل شينونو أكد وفاة هاربال سينغ راندهاوا، وأصدرت الشركة أيضًا بيانًا يؤكد وفاة راندهاوا.

وراندهاو هو مؤسس شركة جيم هولدنج، وهي شركة أسهم تبلغ قيمتها أربعة مليارات دولار، وهي شركة تبلغ قيمة أسهمها أربعة مليارات دولار.