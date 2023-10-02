مصرع طفل وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية

لقى طفل مصرعه، متأثرا بإصابته فيما أصيب أخر بنزيف بالبطن وكدمات إثر تعرضهما لحادث اصطدام سيارة بهما أثناء عبور طريق "بلبيس- القاهرة الصحراوى" نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتقديم الإسعافات الأولية للمصاب بالمستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول "فراس ف س" 9 سنوات مقيم العدلية، جثة هامدة، و" عبد الرحمن م أ " 7 سنوات، مقيم العدلية مصابا بنزيف بالبطن،وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى،وتبين من التحريات الأولية وفاة الأول وحدوث إصابة الثانى إثر حادث تعرضهما لحادث اصطدام سيارة بهما بطريق "بلبيس -القاهرة الصحراوى" تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

وفى سياق متصل أستقبل مستشفى الحسينية المركزى "سعيد م ع" 33 سنة مقيم الحسينية مصابا بحريق باليد اليمنى إثر نشوب حريق بمنزل نطاق مركز الحسينية، وتم تقديم الاسعافات الاولية لهم والعلاج اللازم.