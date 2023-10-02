مصرع طفلين شقيقين إثر حريق بمنزل بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

لقى طفلان شقيقان مصرعهما في حريق بمنزل أسرتهما بالعزبة الجديدة غرب مدينة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى اخمادها، ونقل جثامين الطفلين، لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة والإسعاف، بلاغا بنشوب حريق بمنزل بالعزبة الجديدة غرب مدينة كفر الشيخ، والتهم الحريق جزء من محتويات الوحدة السكنية، وأصيب الطفلان بحروق متعددة، واختناق أدى لمصرعهما.

وتبين أن الشقيقين، محمد طارق إبراهيم طارق 3 سنوات، وإبراهيم طارق 4 سنوات، وتم إيداع جثمانهما بمشرحة كفر الشيخ العام، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.