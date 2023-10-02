مسيرة للجان النقابية بالفنادق لمناشدة الرئيس السيسي بالترشح لانتخابات الرئاسة

انضمت قبل قلبل مسيرة للجان النقابية للعاملين بالفنادق إلى مسيرة الأكاديمين وأعضاء هيئة التدريس وطلاب أسرة من أجل مصر بجامعة القاهرة وذلك للمشاركة فى احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر والمقامة بميدان الجلاء بالجيزة.

ورفع المشاركون فى المسيرة لافتات تناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024.

كانت انطلقت قبل قليل مسيرة تضم الآلاف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليات جامعة القاهرة وطلاب أسرة من أجل مصر للمشاركة فى احتفالية الذكرى الخمسين لانتصارات نصر أكتوبر المقرر تنظيمها مساء اليوم بميدان الجلاء بالدقى، ومطالبة الرئيس السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وتقدم صفوف المسيرة الدكتور محمد سامى عبد الصادق والدكتور أحمد رجب والدكتور محمود السعيد نواب رئيس جامعة القاهرة وعدد من عمداء ووكلاء الكليات بالجامعة.

وحمل المشاركون فى المسيرة لافتات بصور الرئيس السيسى مكتوب عليها " كلنا معاك الانتخابات الرئاسية 2024- 2030”.

ورفعوا لافتات مكتوب عليها " تهنئ جامعة القاهرة والشعب المصرى بمناسبة مرور 50 عامًا على ذكرى نصر أكتوبر العظيم ومصر من نصر لنصر".