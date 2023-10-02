مسيرة لطلاب جامعة كفر الشيخ للاحتفال بنصر أكتوبر والمطالبة بترشيح الرئيس السيسي.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت شوارع مدينة كفرالشيخ مسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف من طلاب جامعة كفر الشيخ يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة المواطنين.

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغاني الوطنية بذكرى نصر اكتوبر، متوجهين لدوران النصر للمشاركة في احتفالية تضم الآلاف من الاهالي.

وأكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف لإرسال رسالة واضحة إلى المواطنين المصريين فى أنحاء البلاد، انهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.



مسيرة لطلاب جامعة كفر الشيخ للاحتفال بنصر أكتوبر (1)



مسيرة لطلاب جامعة كفر الشيخ للاحتفال بنصر أكتوبر (2)



مسيرة لطلاب جامعة كفر الشيخ للاحتفال بنصر أكتوبر (3)



مسيرة لطلاب جامعة كفر الشيخ للاحتفال بنصر أكتوبر (4)



مسيرة لطلاب جامعة كفر الشيخ للاحتفال بنصر أكتوبر (5)



مسيرة لطلاب جامعة كفر الشيخ للاحتفال بنصر أكتوبر (6)



مسيرة لطلاب جامعة كفر الشيخ للاحتفال بنصر أكتوبر (7)



مسيرة لطلاب جامعة كفر الشيخ للاحتفال بنصر أكتوبر (8)



مسيرة لطلاب جامعة كفر الشيخ للاحتفال بنصر أكتوبر (9)