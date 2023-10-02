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مسيرة بالمراكب النيلية تحمل صور الرئيس السيسى تزامنًا مع إعلان الترشح

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 10:52 م
مسيرة بالمراكب النيلية تحمل صور الرئيس السيسى تزامنًا مع إعلان الترشح مسيرة بالمراكب النيلية تحمل صور الرئيس السيسى
كتب محمد صبحى تصوير كريم عبد العزيز

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حرص عدد من أصحاب المراكب النيلية المتواجدة فى محيط كوبرى الجلاء على تنظيم مسيرة ليلية بالمراكب، بالتزامن مع إعلان الرئيس السيسى الترشح فى الانتخابات الرئاسية  2024.
 
وعلق أصحاب المراكب النيلية لافتات وصورا للرئيس السيسى، ويأتى ذلك بالتزامن مع احتشاد الآلاف من المواطنين بميدان الجلاء بالجيزة للمشاركة فى احتفالية إعلان الرئيس الترشح فى الانتخابات الرئاسية، حيث يشارك الآلاف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وطلاب أسرة من أجل مصر وممثلى النقابات العمالية بالفنادق والشركات إضافةً إلى عدد كبير من المواطنين وممثلى الأحزاب السياسية بمحافظة الجيزة.
 
المراكب تحمل صور الرئيس السيسي (1)
المراكب تحمل صور الرئيس السيسي (1)

المراكب تحمل صور الرئيس السيسي (2)
المراكب تحمل صور الرئيس السيسي (2)

المراكب تحمل صور الرئيس السيسي (3)
المراكب تحمل صور الرئيس السيسي (3)

المراكب تحمل صور الرئيس السيسي (4)
المراكب تحمل صور الرئيس السيسي (4)

 


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