مسيرات حاشدة بالمنوفية احتفالا بنصر أكتوبر ومطالبة السيسي بالترشح.. صور

المنوفية - محمد فتحى و محمود شاكر

شهدت مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم، تنظيم مسيرة حاشدة، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات.

ورفع المئات أعلام مصر وصورًا للرئيس السيسى، وسط هتافات "تحيا مصر"، مؤكدين مطالبتهم الرئيس السيسي بالترشح فى الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة الإنجازات.