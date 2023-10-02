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مسيرات حاشدة بالمنوفية احتفالا بنصر أكتوبر ومطالبة السيسي بالترشح.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:30 م
مسيرات حاشدة بالمنوفية احتفالا بنصر أكتوبر ومطالبة السيسي بالترشح.. صور جانب من الاحتفالات
المنوفية - محمد فتحى و محمود شاكر

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شهدت مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم، تنظيم مسيرة حاشدة، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات.
 
ورفع المئات أعلام مصر وصورًا للرئيس السيسى، وسط هتافات "تحيا مصر"، مؤكدين مطالبتهم الرئيس السيسي بالترشح فى الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة الإنجازات.
 

جانب من الاحتفالات (1)
جانب من الاحتفالات (1)

جانب من الاحتفالات (2)
جانب من الاحتفالات (2)

جانب من الاحتفالات (3)
جانب من الاحتفالات (3)

جانب من الاحتفالات (4)
جانب من الاحتفالات (4)

جانب من الاحتفالات (5)
جانب من الاحتفالات (5)

انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



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