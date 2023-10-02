مسيرات حاشدة بالإسكندرية للاحتفال بنصر أكتوبر ومطالبة السيسي بالترشح.. صور

الإسكندرية جاكلين منير - أحمد الزغبى

شهدت شوارع وسط الإسكندرية انطلاق المسيرات احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيدة، ومطالبة الرئيس السيسى بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس السيسى.

وأكد الأهالى، أن الرئيس السيسي قدم العديد من الإنجازات سواء فى مجال الطرق والكبارى أو البنية التحتية، ومشروعات تنموية فى قرى حياة كريمة، ومشروع بشاير الخير الذى نقلت المناطق العشوائية نقلة حضارية.

وطافت المسيرات شوارع وسط الإسكندرية، يحملون الأعلام والأغانى الوطنية وصولا إلى ميدان القائد إبراهيم للمشاركة فى احتفالات الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد.