اليوم السابع
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الإثنين، 02 أكتوبر 2023 06:46 م
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مسيرات حاشدة بالإسكندرية للاحتفال بنصر أكتوبر ومطالبة السيسي بالترشح.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 05:23 م
مسيرات حاشدة بالإسكندرية للاحتفال بنصر أكتوبر ومطالبة السيسي بالترشح.. صور جانب من الاحتفالات
الإسكندرية جاكلين منير - أحمد الزغبى

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شهدت شوارع وسط الإسكندرية انطلاق المسيرات احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيدة، ومطالبة الرئيس السيسى بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس السيسى.
 
وأكد الأهالى، أن الرئيس السيسي قدم العديد من الإنجازات سواء فى مجال الطرق والكبارى أو البنية التحتية، ومشروعات تنموية فى قرى حياة كريمة، ومشروع بشاير الخير الذى نقلت المناطق العشوائية نقلة حضارية.
 
وطافت المسيرات شوارع وسط الإسكندرية، يحملون الأعلام والأغانى الوطنية وصولا إلى ميدان القائد إبراهيم للمشاركة فى احتفالات الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد.
 
مسيرات-للاحتفال-بذكرى-نصر-أكتوبر-ومطالبة-الرئيس-السيسى-بالترشح-وسط-الإسكندرية-(1)
 

مسيرات-للاحتفال-بذكرى-نصر-أكتوبر-ومطالبة-الرئيس-السيسى-بالترشح-وسط-الإسكندرية-(2)
 

مسيرات-للاحتفال-بذكرى-نصر-أكتوبر-ومطالبة-الرئيس-السيسى-بالترشح-وسط-الإسكندرية-(3)
 

مسيرات-للاحتفال-بذكرى-نصر-أكتوبر-ومطالبة-الرئيس-السيسى-بالترشح-وسط-الإسكندرية-(4)
 

مسيرات-للاحتفال-بذكرى-نصر-أكتوبر-ومطالبة-الرئيس-السيسى-بالترشح-وسط-الإسكندرية-(5)
 

مسيرات-للاحتفال-بذكرى-نصر-أكتوبر-ومطالبة-الرئيس-السيسى-بالترشح-وسط-الإسكندرية-(7)
 

 


انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



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