مسيرات حاشدة بالأقصر للاحتفال بنصر أكتوبر ومطالبة السيسي بالترشح للرئاسة.. صور

شهدت ساحة أبو الحجاج الأقصرى بمدينة الأقصر، مساء اليوم، تنظيم وقفة حاشدة، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات.

ورفع المئات من أبناء الأقصر، أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات " تحيا مصر" وأيضا إذاعة الأغاني الوطنية، وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسي قاد مصر لبر الأمان ووضعها في مصف الدول المتقدمة.

وأوضح المشاركين أن مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة في كافة القطاعات، وأن الرئيس نهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق انجازات في المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة.

ويقول أحمد جابر منسق شباب يدير شباب بالأقصر، أنه تجمع عدد كبير من الشباب والفتيات المتطوعين لدعم الرئيس السيسي داخل ساحة سيدي أبو الحجاج الأقصرى، ويقدمون الدعم لكافة الحضور خلال اليوم الاحتفالي.