مسيرات تجوب شوارع المنصورة احتفالا بنصر أكتوبر ومطالبة السيسي بالترشح.. صور

شهدت مدن ومراكز محافظة الدقهلية، مسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيدة، ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح، خلال الانتخابات الرئاسية القادمة واستكمال المسيرة؛ وشهد شارع الجيش بمدينة المنصورة توافد أعداد غفيرة من المواطنين للمشاركة بالاحتفالات.

وبدأت الاحتفالات بمسيرة بالمزمار والطبل البلدى داخل الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس السيسي، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر، واختتموا المسيرة أمام المنصة المتواجدة بجوار ميدان أم كلثوم.

وأكد المشاركون أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين المصريين فى أنحاء البلاد، وأنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.