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مسيرات تجوب شوارع المنصورة احتفالا بنصر أكتوبر ومطالبة السيسي بالترشح.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:25 م
مسيرات تجوب شوارع المنصورة احتفالا بنصر أكتوبر ومطالبة السيسي بالترشح.. صور جانب من الإحتفالات
الدقهلية - محمدالحبشي

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شهدت مدن ومراكز محافظة الدقهلية، مسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيدة، ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح، خلال الانتخابات الرئاسية القادمة واستكمال المسيرة؛ وشهد شارع الجيش بمدينة المنصورة توافد أعداد غفيرة من المواطنين للمشاركة بالاحتفالات.

 

وبدأت الاحتفالات بمسيرة بالمزمار والطبل البلدى داخل الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس السيسي، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر، واختتموا المسيرة أمام المنصة المتواجدة بجوار ميدان أم كلثوم.

 

وأكد المشاركون أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين المصريين فى أنحاء البلاد، وأنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.

 
جانب من الإحتفالات (1)
جانب من الإحتفالات (1)

جانب من الإحتفالات (2)
جانب من الإحتفالات (2)

جانب من الإحتفالات (3)
جانب من الإحتفالات (3)

جانب من الإحتفالات (4)
جانب من الإحتفالات (4)

جانب من الإحتفالات (5)
جانب من الإحتفالات (5)

 

 


انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



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