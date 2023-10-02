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مدبولى مرحبا بالرئيس السيسي بمقر مجلس الوزراء الجديد: لو لا قرارك ما كنا هنا

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:47 م
مدبولى مرحبا بالرئيس السيسي بمقر مجلس الوزراء الجديد: لو لا قرارك ما كنا هنا الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى
كتب رامى محيى الدين و محمد عبد المجيد

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رحب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال زيارة الرئيس السيسى خلال لمقر مجلس الوزراء الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: شرف كبير إن تشملنا بهذه الوزارة، وشعور عظيم تبقى معنا في مقر مجلس الوزراء، ولولا رؤيتك لما تحقق هذا الإنجاز.
 
وأضاف: من أقل من 7 سنوات العاصمة الإدارية كانت عبارة عن ورق، وبفضل الله وقرار الرئيس السيسي ورؤيته ومتابعته وجهد الزملاء لما تحقق هذا الإنجاز، وما كان ليتحقق وما كنا في هذا المكان الذى سيكون عنوان الجمهورية الجديدة، وإن شاء الله يكون نقلة حضارية في إطار التنمية الشاملة، وإن شاء الله تكون مصر في تقدم ورخاء تحت قيادتك.
 
 

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