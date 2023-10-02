محمود الليثي وعمرو صاصا والجزار يحييون احتفالية انتصارات أكتوبر بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

أحيا الفنانون محمود الليثى وعصام صاصا وعمرو الجزار وحمادة مجدى ومجدى القاسم، احتفالية مليونية بانتصارات أكتوبر بميدان الموسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وسط مطالبات بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط دعم كبير وحشود للرئيس لفترة جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التى بدأها من قبل بالأغانى الوطنية، وسط إقبال كبير من أبناء القليوبية.

وانطلقت احتفالية أبناء القليوبية بميدان المؤسسة العمالية فى مدينة شبرا الخيمة، حيث شهدت حفلا غنائيا ضخما نظمته القوى السياسية بالقليوبية، بمناسبة الذكرى 50 لانتصارات حرب أكتوبر، وذلك بمشاركة عدد كبير من الفنانين، حيث تم تخصيص أتوبيسات لنقل الجمهور من كل أنحاء المحافظة.

ويحى الحفل الفنانون محمود الليثى وعصام صاصا وعمرو الجزار وحمادة مجدى ومحمد عبدالمنعم وهوبا وحمادة الأسمر ومجدى القاسم، على أن يكون حضور المواطنين مجانا من مختلف أنحاء المحافظة.

وشهدت مدن ومراكز محافظة القليوبية مسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة المواطنين.

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر، واختتموا المسيرة امام مكاتب الشهر العقارى، لتحرير توكيلات للرئيس.

وأكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة هى تستهدف لإرسال رسالة واضحة إلى المواطنين المصريين فى أنحاء البلاد، انهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.



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