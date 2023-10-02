محافظ قنا يتفقد مدارس نجع حمادي للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية

قنا صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، تحية العلم والسلام الجمهوري بمدرسة نجع حمادي الابتدائية المشتركة، وذلك في إطار متابعته لسير العملية التعليمية، والتأكد من انتظامها مع بداية العام الدراسي الجديد، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم ومهدي محمود، مندوب وزارة التربية والتعليم، لمتابعة انتظام العملية التعليمية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد محافظ قنا، مدرسة نجع حمادي الثانوية بنات، مشيرا إلى أن عدد الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة ( رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، ثانوي ) بلغ 854 ألف و 100 طالب وطالبة موزعين على 2141 مدرسة بعدد 9 إدارات تعليمية.

وقدم محافظ قنا، التهنئة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، موصيا جموع الطلاب بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهم و التسلح بالعلم لكونه من أقوي الدعائم لبناء الوطن ورفعته، مؤكدا أن المحافظة حريصة علي تقديم كل سبل الدعم للنهوض بالعملية التعليمية .

يذكر أنه تم دخول 21 مدرسة إنشاء جديد تضم 291 فصل هذا العام، وتدعيم عدد من المدارس القائمة بعدد 3760 تختة ومقعد جديد، بدلا من التُخت والمقاعد المتهالكة حفاظا علي سلامة التلاميذ والطلاب، حيث قامت مديرية التربية والتعليم بالتأكد من جاهزية كل ما يتعلق بالمنشآت التعليمية والفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، ودورات المياه، والتأكد من سلامتها، فضلا عن أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بجميع مدارس المحافظة.