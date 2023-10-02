اليوم السابع
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الإثنين، 02 أكتوبر 2023 02:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الوادي الجديد يبحث إعداد دراسة عن مقومات وتراث الواحات بالتعاون مع البنك الدولي

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 01:35 م
محافظ الوادي الجديد يبحث إعداد دراسة عن مقومات وتراث الواحات بالتعاون مع البنك الدولي جانب من الإجتماع
الوادي الجديد-فريق المحافظات

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عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، مع مسئولي البنك الدولي، بحضور المهندسة حنان الحضري خبير البيئة بالبنك الدولي، و آموس آيو خبير الموارد الطبيعية والبيئية وعدد من مستشاري البنك. وذلك لبحث التعاون لإعداد دراسة عن واحات المحافظة ضمن مشروع دراسة مُوسعة عن الواحات المُستدامة بمصر وتونس والمغرب. 
 
وأكد المحافظ أن الاجتماع تناول عرض أبرز المقومات الطبيعية والبيئية والتنموية التي تزخر بها المحافظة، وفرص التنمية المستدامة والمشروعات والصناعات التراثية القائمة، و مناقشة مجالات التعاون والاستفادة من المشروع في إصدار شهادات جودة لمنتجات المحافظة وتسويقها، وإنشاء منصة تعريفية عن الواحات، وإعداد دراسات معتمدة عن المياه الجوفية والأراضي الزراعية والطاقة الشمسية؛ لاستغلال المزايا التنافسية للمحافظة في إقامة مشروعات استثمارية وتنموية تعود بالنفع على أبنائها.
 
 
 
 


 

 


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