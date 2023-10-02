محافظ الوادي الجديد يبحث إعداد دراسة عن مقومات وتراث الواحات بالتعاون مع البنك الدولي

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، مع مسئولي البنك الدولي، بحضور المهندسة حنان الحضري خبير البيئة بالبنك الدولي، و آموس آيو خبير الموارد الطبيعية والبيئية وعدد من مستشاري البنك. وذلك لبحث التعاون لإعداد دراسة عن واحات المحافظة ضمن مشروع دراسة مُوسعة عن الواحات المُستدامة بمصر وتونس والمغرب.

وأكد المحافظ أن الاجتماع تناول عرض أبرز المقومات الطبيعية والبيئية والتنموية التي تزخر بها المحافظة، وفرص التنمية المستدامة والمشروعات والصناعات التراثية القائمة، و مناقشة مجالات التعاون والاستفادة من المشروع في إصدار شهادات جودة لمنتجات المحافظة وتسويقها، وإنشاء منصة تعريفية عن الواحات، وإعداد دراسات معتمدة عن المياه الجوفية والأراضي الزراعية والطاقة الشمسية؛ لاستغلال المزايا التنافسية للمحافظة في إقامة مشروعات استثمارية وتنموية تعود بالنفع على أبنائها.