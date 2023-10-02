محافظ الإسماعيلية يطمئن على حالة المصابين بحريق مديرية الأمن

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

حرص اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على تفقد حالة المصابين بحريق مديرية أمن الإسماعيلية، والذي اندلع في ساعات مبكرة من صباح اليوم، حيث اطمئن على الوضع الصحي لهم موجهًا بتوفير كافة سُبل الرعاية الطبية من أطقم العمل بمجمع الإسماعيلية الطبي، والذي استقبل حالات المصابين جراء الحريق، وتنوعت الإصابات ما بين حالات اختناق وحروق وتم خروج عدد من حالات الاختناق البسيطة فور تلقيهم الإسعافات الأولية.

وكان محافظ الإسماعيلية تلقى بيانًا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فور حدوث الحريق وعلى الفور توجه لمكان الحادث؛ لمتابعة سير إجراءات إطفاء الحريق من قِبَل الحماية المدنية، وتواجد سيارات الإسعاف لسرعة إنقاذ المصابين وتلقيهم الإسعافات الأولية.

رافق المحافظ المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام للمحافظة ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية وعدد من القيادات التنفيذية.





