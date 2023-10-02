اليوم السابع
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مجلس الآباء والمعلمين: مشروعات الرئيس السيسي ضخمة ولابد أن يستكمل مسيرته

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 05:14 م
مجلس الآباء والمعلمين: مشروعات الرئيس السيسي ضخمة ولابد أن يستكمل مسيرته المستشار بدري علام
كتبت - مرام محمد - تصوير خالد كامل

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قال بدوي علام، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة الجيزة: "اليوم يوم عرس لدعم ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، جموع هائلة جاية من الجيزة كلها، بتمثل مجالس الإمناء والمدارس الخاصة على مستوى المحافظة بهدف إرساء الاستقرار والتنمية في مصر".

جاءت بدوى علام، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة الجيزة، على هامش مسيرة حاشدة نظمتها الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، للاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر، وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

 

وتابع المستشار بدوى علام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "المشروعات التى افتتحها الرئيس السيسى ضخمة جدا ولابد من أن يستكمل مسيرته مع الشعب المصرى، مؤكدا أن مسيرة واحتفالية اليوم هى مظاهرة حب وتأييد للرئيس حتى يُكمل مسيرة النجاح اللى بدأها معانا".

 

ورفع المشاركون خلال المسيرة، والتى انطلقت من أمام مدرسة السعيدية الثانوية بنين التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية وتستمر حتى تصل إلى ميدان الجلاء بالدقى، أعلام مصر وسط الأغانى الوطنية التى تم إذاعتها عبر مكبرات الصوت، وهتافات "تحيا مصر" ويحيا السيسي".

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دعم ترشح الرئيس السيسى

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