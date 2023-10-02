ماراثون للمشى بكلية التربية الرياضية للبنات بالزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الزقازيق ماراثون للمشي تحت شعار " صحتك فى مشيتك"، ضمن فعاليات أسبوع استقبال الطلاب الجدد والقدامى احتفالا بالعام الدراسى الجديد، داخل الحرم الجامعى.تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ٠

يأتي الماراثون في إطار الاهتمام بتعزيز ثقافة النشاط الرياضي والتوعية بأهمية المشي كوسيلة للحفاظ على الصحة العامة واللياقة البدنية بين جميع فئات المجتمع الأكاديمي

وانطلقت فعاليات الماراثون تحت إشراف الدكتورة نادية الصاوي، عميد الكلية، و د. نشوى نافع والدكتورة ميرفت رشاد والدكتورة صفاء صالح وكيلات الكلية، الدكتور عماد شومان، المدير العام .

وشهد الماراثون تفاعلًا كبيرًا من الطلاب، حيث شارك فيه حوالي 400 طالبة من مختلف الفرق الدراسية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.



