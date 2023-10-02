اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:31 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

ماراثون للمشى بكلية التربية الرياضية للبنات بالزقازيق

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:04 ص
ماراثون للمشى بكلية التربية الرياضية للبنات بالزقازيق جانب من الماراثون
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الزقازيق ماراثون للمشي تحت شعار " صحتك فى مشيتك"، ضمن فعاليات أسبوع استقبال الطلاب الجدد والقدامى احتفالا بالعام الدراسى الجديد، داخل الحرم الجامعى.تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ٠

يأتي الماراثون في إطار الاهتمام بتعزيز ثقافة النشاط الرياضي والتوعية بأهمية المشي كوسيلة للحفاظ على الصحة العامة واللياقة البدنية بين جميع فئات المجتمع الأكاديمي

وانطلقت فعاليات الماراثون تحت إشراف  الدكتورة  نادية الصاوي، عميد الكلية، و د. نشوى نافع والدكتورة ميرفت رشاد والدكتورة  صفاء صالح وكيلات الكلية، الدكتور عماد شومان، المدير العام  .

وشهد الماراثون تفاعلًا كبيرًا من الطلاب، حيث شارك فيه حوالي 400 طالبة من مختلف الفرق الدراسية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.


 

 

 


جامعة الزقازيق

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

اخبار محافظة الشرقية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة