مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء لشرح رؤية الدولة للتعامل مع تحديات الفترة المقبلة

كتبت هند مختار

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا خلال أيام، لشرح رؤية الدولة للتعامل مع التحديات خلال الفترة المقبلة، وكذا الإجابة عن التساؤلات التى طرحها فى كلمته خلال افتتاح مؤتمر "حكاية وطن".