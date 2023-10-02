مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء لشرح رؤية الدولة للتعامل مع تحديات الفترة المقبلة

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا خلال أيام، لشرح رؤية الدولة للتعامل مع التحديات خلال الفترة المقبلة، وكذا الإجابة عن التساؤلات التى طرحها فى كلمته خلال افتتاح مؤتمر "حكاية وطن".
مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء لشرح رؤية الدولة للتعامل مع تحديات الفترة المقبلةالإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:01 م
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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