اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء لشرح رؤية الدولة للتعامل مع تحديات الفترة المقبلة

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:01 م
مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء لشرح رؤية الدولة للتعامل مع تحديات الفترة المقبلة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا خلال أيام، لشرح رؤية الدولة للتعامل مع التحديات خلال الفترة المقبلة، وكذا الإجابة عن التساؤلات التى طرحها فى كلمته خلال افتتاح مؤتمر "حكاية وطن".

مؤتمر صحفى

رئيس الوزراء

رؤية الدولة

مؤتمر رئيس الوزراء

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

مدبولى يستعرض جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 02:28 م

حكاية وطن.. مجلس الوزراء يعد كتابين يلخصان مسيرة التنمية فى مصر خلال 9 سنوات.. "الوزراء": الكتابان يمثلان وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة توضح حجم الجهد المبذول للنهوض بكافة القطاعات وتحقيق حياة كريمة للمواطنين

السبت، 30 سبتمبر 2023 05:53 م

كلمة رئيس الوزراء بمؤتمر "حكاية وطن" فى العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس.. يستعرض حصاد 9 سنوات من إنجازات الدولة فى 6 محاور رئيسية لتنفيذ الرؤية التنموية.. ويؤكد: ننفذ مشروعات لتحسين جودة الحياة

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:41 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة