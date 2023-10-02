وأضاف لافروف في الاجتماع السنوي العشرين لنادي فالداي الدولي للمناقشة "لقد اندهشت من السرعة التي تخلص بها كل هؤلاء الأوروبيين تقريبًا من الأجواء التي كانوا ينشرونها خلال السنوات الأخيرة، مع الحفاظ على بعض بقايا ليس فقط من الدبلوماسية ولكن أيضًا من الأخلاقيات الأساسية. في الواقع، هذا عرض لما يسمى عادة النازية".

وتابع "يتم القيام بذلك فيما يتعلق بالروس فقط، مثلما يتم القيام بأشياء أخرى كثيرة ضد الروس، فهم يقولون: "ليس بوتين وحده هو المسؤول، بل كل الروس مذنبون لأنهم انتخبوه".

وبات حظر دخول المركبات الروسية ساري المفعول بالفعل في لاتفيا وليتوانيا وبولندا وفنلندا وإستونيا وسيتم تطبيقه في النرويج في 3 أكتوبر. وستفرض بلغاريا مثل هذا الحظر بحلول نهاية اليوم الاثنين.

