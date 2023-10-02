اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 10:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

لافروف: روسيا تشيد بقرار الأرجنتين الانضمام إلى البريكس

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 10:11 م
لافروف: روسيا تشيد بقرار الأرجنتين الانضمام إلى البريكس وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الاثنين عن ترحيب روسيا بقرار انضمام الأرجنتين إلى مجموعة البريكس.

وقال لافروف - في رسالة بالفيديو إلى المشاركين في المؤتمر البرلماني بين روسيا وأمريكا اللاتينية - "دعيت الأرجنتين، إحدى الدول الرائدة في أمريكا الجنوبية، لتصبح عضوا كاملا في هذه الرابطة المتعددة الأطراف من النوع الحديث الجديد بموجب القرار الذي اعتمده زعماء البريكس في القمة التي عقدت في جوهانسبرج في أغسطس الماضين ونرحب بهذه العضوية".


وأضاف أن روسيا تؤيد التمثيل اللائق لدول المنطقة في المنظمات الدولية الرئيسية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومجموعة البريكس.


روسيا

سيرجي لافروف

وزارة الخارجية الروسية

الأرجنتين

بريكس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة