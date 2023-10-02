لافروف: روسيا تشيد بقرار الأرجنتين الانضمام إلى البريكس

أ ش أ

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الاثنين عن ترحيب روسيا بقرار انضمام الأرجنتين إلى مجموعة البريكس.

وقال لافروف - في رسالة بالفيديو إلى المشاركين في المؤتمر البرلماني بين روسيا وأمريكا اللاتينية - "دعيت الأرجنتين، إحدى الدول الرائدة في أمريكا الجنوبية، لتصبح عضوا كاملا في هذه الرابطة المتعددة الأطراف من النوع الحديث الجديد بموجب القرار الذي اعتمده زعماء البريكس في القمة التي عقدت في جوهانسبرج في أغسطس الماضين ونرحب بهذه العضوية".



وأضاف أن روسيا تؤيد التمثيل اللائق لدول المنطقة في المنظمات الدولية الرئيسية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومجموعة البريكس.