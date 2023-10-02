اليوم السابع
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قوات سوريا الديمقراطية تعتقل قيادات لداعش الإرهابي في ريف الحسكة

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 06:00 ص
قوات سوريا الديمقراطية تعتقل قيادات لداعش الإرهابي في ريف الحسكة قوات سوريا الديمقراطية
وكالات

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قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الأحد، إن «قوات سوريا الديمقراطية» قتلت عنصراً في «داعش»، واعتقلت اثنين؛ أحدهما قيادي بالتنظيم في ريف الحسكة، في عملية جَرَت بدعم من «التحالف الدولي».

وذكر «المرصد»، عبر موقعه الإلكتروني، أن عناصر من وحدات مكافحة الإرهاب، التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، حاصروا منزلاً في بلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي، يوم الأربعاء الماضي، ووقعت اشتباكات قُتل خلالها أحدهم، وأُلقي القبض على اثنين آخرين.

وأضاف المرصد، وفقاً لما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي»، أن العملية جرت بدعم جوي من طيران «التحالف الدولي».

 


قوات سوريا الديمقراطية

سوريا

داعش

الحسكة



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