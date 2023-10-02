اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 07:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

قنصلية مصر بالكويت تعلن استمرار العمل بالإجازات لعمل توكيلات انتخابات الرئاسة

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 06:53 م
قنصلية مصر بالكويت تعلن استمرار العمل بالإجازات لعمل توكيلات انتخابات الرئاسة السفارة المصرية بالكويت
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت القنصلية العامة المصرية فى الكويت استمرار العمل وتلقى طلبات استخراج توكيلات للاستحقاق الرئاسى القادم وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت القادمين.

 

وقالت قنصل مصر بالكويت السفيرة هبة زكى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين إنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتوفير سبل الراحة لأبناء الجالية المصرية فى الكويت وفتح أبواب القنصلية فى أيام العطلة حتى يتمكن كل من يرغب فى عمل توثيق توكيل للانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدة أن القنصلية المصرية مستمرة فى إصدار توكيلات مرشحى انتخابات الرئاسة المصرية حتى 13 أكتوبر الجارى وفى أيام العطلات الرسمية.

 

وأضافت أنه من المقرر استقبال المواطنين يوم الخميس القادم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ويوم الجمعة من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساءا ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا.


مصر

القنصلية المصرية بالكويت

الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة

موعد انتخابات الرئاسة

ميعاد انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات

وليد حمزة

مرشحي الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

المرشحين للرئاسة

جدول انتخابات الرئاسة



الموضوعات المتعلقة

معلمو الجيزة يحتشدون بميدان الجلاء لمناشدة السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 05:04 م

القوى السياسية تطالب الرئيس السيسي بالترشح فى الانتخابات الرئاسية.. 42 حزبا تناشده بالترشح للوصول إلى الجمهورية الجديدة.. ويؤكدون: دعمه واضح للأهداف الوطنية والحفاظ على هيبة الدولة والتصدى لكل مخططات إضعافها

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 05:00 م

الأمن وخفض الأسعار أكبر تحديات الانتخابات الرئاسية فى الإكوادور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:18 م

اتحاد العمال ونقاباته يدعمون الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 02:47 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة