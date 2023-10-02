قنصلية مصر بالكويت تعلن استمرار العمل بالإجازات لعمل توكيلات انتخابات الرئاسة

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أعلنت القنصلية العامة المصرية فى الكويت استمرار العمل وتلقى طلبات استخراج توكيلات للاستحقاق الرئاسى القادم وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت القادمين.

وقالت قنصل مصر بالكويت السفيرة هبة زكى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين إنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتوفير سبل الراحة لأبناء الجالية المصرية فى الكويت وفتح أبواب القنصلية فى أيام العطلة حتى يتمكن كل من يرغب فى عمل توثيق توكيل للانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدة أن القنصلية المصرية مستمرة فى إصدار توكيلات مرشحى انتخابات الرئاسة المصرية حتى 13 أكتوبر الجارى وفى أيام العطلات الرسمية.

وأضافت أنه من المقرر استقبال المواطنين يوم الخميس القادم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ويوم الجمعة من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساءا ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا.