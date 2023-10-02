اليوم السابع
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قريبا افتتاح باكورة تطوير مصانع الغزل والنسيج بتكلفة 32 مليار جنيه

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 07:00 ص
قريبا افتتاح باكورة تطوير مصانع الغزل والنسيج بتكلفة 32 مليار جنيه غزل ارشيف
كتب عبد الحليم سالم

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من المنتظر خلال الأسابيع المقبلة افتتاح مصنع غزل 4 وهو باكورة المصانع الجديدة بشركة غزل المحلة حيث بدأ بالفعل التصدير لبعض الدول الغزل والنسيج، وجارٍ استكمال الأعمال الإنشائية في 65 موقعًا (مصانع – مراكز تدريب – مباني إدارية – مخازن – محطات كهرباء ومرافق)، بلغت نسبة الإنجاز في بعض المصانع بشركة غزل المحلة ما بين 75 إلى 80%، وبينها مصنع "غزل 1" الأكبر في العالم من حيث عدد المرادن تحت سقف واحد (حوالي 183 ألف مردن) على مساحة 64 الف متر بطاقة إنتاجية 30 طن غزل يوميا .

وجاري تنفيذ خطة للتحديث الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج بتكلفة تتجاوز 32  مليار جنيه، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم دمج 23 شركة غزل ونسيج في 7 شركات ودمج 9 شركات لتجارة وحليج الأقطان في شركة واحدة بهدف خلق كيانات اقتصادية قوية في الأنشطة المتشابهة وتحسين الإدارة .

كما تم تأسيس شركة متخصصة لتسويق وبيع منتجات قطاع الغزل والنسيج  وإدارة سلاسل الإمداد باسم ECH (Egyptian Cotton Hub) ، وذلك من خلال منافذ بيع مختلفة (سلاسل تجزئة عالمية ، منافذ بيع مملوكة ومؤجرة، مولات تجارية، المطارات المصرية، سلاسل محلات شركات التجارة الداخلية التابعة للوزارة)

و تدشين علامة تجارية جديدة باسم nit  (مستوحاة من اسم آلهة النسيج في الحضارة المصرية القديمة) في الأسواق العالمية الكبرى، وتطوير أدوات التعبئة والتغليف لكافة المنتجات بجانب علامة المحلة .

 


الغزل والنسيج

مصانع الغزل والنسيج

افتتاح مصنع للغزل والنسيج

مصانع الغزل والنسيج بالمحلة



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