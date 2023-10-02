قائد القوات البرية الصومالى يشدد على مكافحة الإرهاب

كتبت ـ إسراء أحمد فؤاد

شدد قائد القوات البرية فى الجيش الصومالى، العميد ديح عبدي عبد الله على مكافحة الإرهاب، وتفقد، صباح الإثنين، القواعد العسكرية للجيش الوطني الصومالى في منطقة ” بيوعدي” بإقليم شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي الإقليمية وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.

وتهدف الجولة إلى تسريع العمليات العسكرية الرامية إلى تحرير المناطق المبتقية على أيدي مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

واستمع القائد إلى شرح مفصل من القادة الميدايين فيما يتعلق بتطهير الخلايا الإرهابية التي تختبأ في القرى النائية المطلة على ضفاف نهر شبيلي، والمناطق الأخرى من ولاية غلمدغ.

ويلاحق الجيش الصومالى والمقاومة الشعبية فلول المتطرفين في مناطق جنوب ووسط البلاد.

وكان بحث قائد الجيش الصومالى الجنرال إبراهيم شيخ محيى الدين، مع القائد العام لقوات بعثة الاتحاد الأفريقى الانتقالية فى الصومال "أتميس" سام أوكيدينج، سبل تسريع العمليات الجارية ضد العناصر الإرهابية فى كافة مناطق البلاد.

وأكد قائد الجيش الصومالى حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، حرصه على تنظيم الدعم الفني والعسكري للمرحلة الثانية من عملية اجتثاث مليشيات الشباب من البلاد والمنطقة برمتها، لتحقيق السلام والاستقرار.